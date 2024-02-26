***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251990
BIST
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18:059.334
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -40,07
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
18:0531,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
18:0533,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1947
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
18:052.028,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,94
|Açılış
|: 2.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.026,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|82,50
|685.202.371
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.965.826
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,66
|3.353.797
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|228.386.147
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|10.035.072
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|894.867.324
|% -9,99
|
|ISKUR
|6.800.000,00
|6.800.000
|% -9,93
|
|ARASE
|70,15
|909.953.255
|% -8,42
|
|OZGYO
|6,60
|235.504.592
|% -7,69
|
|THYAO
|285,50
|13.367.244.802
|% -0,35
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|MIATK
|77,10
|6.124.252.940
|% 9,99
|
|BORSK
|50,00
|6.055.471.258
|% -3,10
|
|EREGL
|45,58
|6.005.357.520
|% -1,98
|
|EKGYO
|11,63
|2.903.620.975
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,68
|1.282.645.914
|% -4,05
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|364.583.765
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1158
|31,1221
|% 0,27
|
|Euro
|33,7849
|33,8279
|% 0,61
|
|Sterlin
|39,3451
|39,5425
|% 0,35
|
|Frank
|35,2184
|35,4306
|% 0,38
|
|Riyal
|8,2727
|8,3142
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|878,61
|880,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,92
|962,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,36
|81,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,95
|2.027,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 737 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 114 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 432, 900 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 82 kaybederek (% -0.41 ) 8, 187
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, MOBTL, YAYLA, INTEM, IDEAS, PATEK, KTLEV, CUSAN, MIATK, LRSHO