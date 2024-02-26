***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİST Tüm - 100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi?nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar?da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fon temel analize dayalı olarak, XTUMY endeksinde ön plana çıkan şirketleri konsantre bir biçimde taşıyarak kıstas ölçütü üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251994BIST