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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.02.2024 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251996


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1158 31,1239 % 0,27  
Euro 33,7991 33,8173 % 0,58  
Sterlin 39,3354 39,5327 % 0,33  
Frank 35,2141 35,4262 % 0,37  
Riyal 8,2726 8,3141 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 878,61 880,59 % 0,66  
Paladyum 957,92 962,12 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.026,95 2.027,21 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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