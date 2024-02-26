***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251996
BIST
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18:059.334
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -40,07
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
18:0531,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
18:0533,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1947
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
18:052.028,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,94
|Açılış
|: 2.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.026,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|82,50
|685.202.371
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.965.826
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,66
|3.353.797
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|228.386.147
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|10.035.072
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|894.867.324
|% -9,99
|
|ISKUR
|6.800.000,00
|6.800.000
|% -9,93
|
|ARASE
|70,15
|909.953.255
|% -8,42
|
|OZGYO
|6,60
|235.504.592
|% -7,69
|
|THYAO
|285,50
|13.367.244.802
|% -0,35
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|MIATK
|77,10
|6.124.252.940
|% 9,99
|
|BORSK
|50,00
|6.055.471.258
|% -3,10
|
|EREGL
|45,58
|6.005.357.520
|% -1,98
|
|EKGYO
|11,63
|2.903.620.975
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,68
|1.282.645.914
|% -4,05
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|364.583.765
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1158
|31,1239
|% 0,27
|
|Euro
|33,7991
|33,8173
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,3354
|39,5327
|% 0,33
|
|Frank
|35,2141
|35,4262
|% 0,37
|
|Riyal
|8,2726
|8,3141
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|878,61
|880,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,92
|962,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,36
|81,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,95
|2.027,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 737 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 114 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 432, 900 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 82 kaybederek (% -0.41 ) 8, 187
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, MOBTL, YAYLA, INTEM, IDEAS, PATEK, KTLEV, CUSAN, MIATK, LRSHO