***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2024 12:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259594
BIST
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13:058.813
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -15,83
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0532,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1772
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0535,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1017
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:052.238,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,50
|Açılış
|: 2.238,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:05
|AKENR
|6,60
|19.569.759
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.206.564
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.080.972
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.202.544
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.539.270
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.363.622
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.273.661
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.953.794
|% -9,94
|
|CATES
|60,80
|602.124.063
|% -8,23
|
|DOAS
|323,00
|3.103.114.125
|% 7,85
|
|TUPRS
|167,30
|2.824.211.102
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.365.662.438
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,30
|1.935.751.943
|% -3,02
|
|ALVES
|57,10
|1.860.474.280
|% -6,01
|
|ZOREN
|5,33
|958.830.167
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,42
|1.053.445.959
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,70
|754.755.392
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.252.652
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.099.135
|% -3,73
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2974
|32,3043
|% 0,55
|
|Euro
|35,2088
|35,2197
|% 0,29
|
|Sterlin
|41,9237
|42,1339
|% 0,81
|
|Frank
|37,2201
|37,4067
|% 0,71
|
|Riyal
|8,7809
|8,8249
|% 0,80
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|920,16
|921,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,62
|1.069,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,93
|2.156,15
|% 0,66
|