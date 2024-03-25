***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 12:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261841
BIST
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17:179.111
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1732,1504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1825
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1734,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2810
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:172.252,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 27,16
|Açılış
|: 2.252,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|RYSAS
|38,72
|64.142.224
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|CMENT
|599,50
|10.071.058
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.649.005
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.336.173
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.537.602.889
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|AKBNK
|46,64
|4.608.228.047
|% 1,79
|
|KCHOL
|200,10
|4.344.179.096
|% 2,72
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|ODAS
|9,42
|1.958.788.453
|% 6,20
|
|EKGYO
|9,88
|1.501.727.246
|% -1,50
|
|PETKM
|23,78
|2.783.349.260
|% 3,66
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1430
|32,1487
|% 0,57
|
|Euro
|34,8763
|34,8890
|% 0,83
|
|Sterlin
|41,0395
|41,2452
|% -0,52
|
|Frank
|36,1505
|36,3317
|% -0,90
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|