***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) günün fiyatı üzerinden 18.00 (yarım günlerde 14.00)* – 23.59 saatleri arasında, yeni günün (bir sonraki işgününün) fiyatı ile gerçekleşir. Bozum 09.00- 23.59 (yarım günlerde 11.00-14.00) günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. 18:00 (yarım günlerde 14:00)* itibariyle belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan satım fiyatından düşük olması durumunda, saat 18:00 - 23:59 arasında yapılan işlemler için katılma payı satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ,Odea Bank A.Ş., 1 - Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262247BIST