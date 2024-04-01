Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.04.2024 10:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon 'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylan, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlanna ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (TII-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon portföyüne alınacak yatırım araçları "Model Portföy" baz alınarak belirlenir. Söz konusu model portföy ise "Yatırım ve Kantitatif Analiz" birimine bağlı analistler tarafından belirlenir. Hisse senedi model portföyü diğer hisse senedi fonlarından farklılaştırılmış belirli kriterler çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye' de kurulmuş ortaklıkların paylarından oluşur ve Model Portföydeki hisselerin ağırlıkları BIST 100 endeksi ağırlıklarından farklılık göstermektedir. Söz konusu kriterler, şirket finansal verilerinden hesaplanan fiyat/kazanç, firma değeri/FAVÖK, sermaye getirisi, cari oran vs gibi dünya piyasalarında kullanılan oranlardır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264731


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:199.076
Değişim :  -0,72% |  -66,20
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
9.026 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZINV 59,55 41.247.428 % 9,97  
ODINE 64,20 54.244.506 % 9,93  
MTRYO 9,52 5.198.819 % 9,80  
BASCM 18,00 3.187.530 % 8,70  
EUKYO 28,10 1.980.207 % 8,66  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 32,4354 32,4394 % 0,13  
Euro 35,0288 35,0465 % 0,03  
Sterlin 41,1031 41,3092 % -0,88  
Frank 36,1494 36,3306 % -0,75  
Riyal 8,6868 8,7304 % -0,74  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,15 25,18 % 0,66  
Platin 913,59 918,03 % 0,66  
Paladyum 1.027,54 1.030,61 % 0,66  
Brent Pet. 87,25 87,25 % 0,66  
Altın Ons 2.258,97 2.259,35 % 0,66  
Seans Raporu 11:17
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru