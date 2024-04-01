***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2024 10:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon 'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylan, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlanna ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (TII-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon portföyüne alınacak yatırım araçları "Model Portföy" baz alınarak belirlenir. Söz konusu model portföy ise "Yatırım ve Kantitatif Analiz" birimine bağlı analistler tarafından belirlenir. Hisse senedi model portföyü diğer hisse senedi fonlarından farklılaştırılmış belirli kriterler çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye' de kurulmuş ortaklıkların paylarından oluşur ve Model Portföydeki hisselerin ağırlıkları BIST 100 endeksi ağırlıklarından farklılık göstermektedir. Söz konusu kriterler, şirket finansal verilerinden hesaplanan fiyat/kazanç, firma değeri/FAVÖK, sermaye getirisi, cari oran vs gibi dünya piyasalarında kullanılan oranlardır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264731
BIST
'
11:199.076
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -66,20
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:1932,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1935,0429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0059
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:192.355,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.355,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IZINV
|59,55
|41.247.428
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|54.244.506
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.198.819
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.409.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|418.349.356
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|472.096.820
|% -9,96
|
|MTRKS
|55,55
|36.663.918
|% -9,89
|
|PLTUR
|15,59
|45.097.754
|% -9,88
|
|THYAO
|296,25
|4.383.963.774
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
|
|TUPRS
|175,20
|1.519.291.920
|% -1,02
|
|KCHOL
|201,90
|1.400.215.557
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
|
|ZOREN
|5,75
|689.358.867
|% -3,36
|
|YKBNK
|28,06
|1.305.199.790
|% 2,63
|
|PETKM
|19,28
|676.698.649
|% -2,77
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4354
|32,4394
|% 0,13
|
|Euro
|35,0288
|35,0465
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1031
|41,3092
|% -0,88
|
|Frank
|36,1494
|36,3306
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6868
|8,7304
|% -0,74
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|