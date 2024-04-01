***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon 'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylan, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlanna ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (TII-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon portföyüne alınacak yatırım araçları "Model Portföy" baz alınarak belirlenir. Söz konusu model portföy ise "Yatırım ve Kantitatif Analiz" birimine bağlı analistler tarafından belirlenir. Hisse senedi model portföyü diğer hisse senedi fonlarından farklılaştırılmış belirli kriterler çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye' de kurulmuş ortaklıkların paylarından oluşur ve Model Portföydeki hisselerin ağırlıkları BIST 100 endeksi ağırlıklarından farklılık göstermektedir. Söz konusu kriterler, şirket finansal verilerinden hesaplanan fiyat/kazanç, firma değeri/FAVÖK, sermaye getirisi, cari oran vs gibi dünya piyasalarında kullanılan oranlardır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264731BIST