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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.04.2024 12:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269784


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BARMA 20,02 89.211.570 % 10,00  
ODINE 75,35 415.754.436 % 10,00  
ENTRA 13,31 17.695.073 % 10,00  
TETMT 12.242,50 30.419.023 % 10,00  
ISGSY 31,70 99.055.705 % 9,99  
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Dolar 32,0765 32,0839 % 0,21  
Euro 34,8887 34,9375 % 0,53  
Sterlin 40,5606 40,7639 % 0,58  
Frank 35,4524 35,6301 % 0,21  
Riyal 8,5619 8,6048 % 0,59  
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Gümüş ONS 27,80 27,84 % 0,66  
Platin 942,71 944,43 % 0,66  
Paladyum 1.019,77 1.023,51 % 0,66  
Brent Pet. 90,44 90,44 % 0,66  
Altın Ons 2.340,46 2.341,01 % 0,66  
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