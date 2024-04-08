***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.04.2024 12:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269784
BIST
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14:149.735
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 115,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1432,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1434,9305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1780
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:142.414,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,46
|Açılış
|: 2.414,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:12
|BARMA
|20,02
|89.211.570
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|415.754.436
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.695.073
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.419.023
|% 10,00
|
|ISGSY
|31,70
|99.055.705
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.070
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.004.049.019
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.465,00
|212.773.189
|% -5,12
|
|THYAO
|309,50
|7.074.539.210
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,93
|3.813.242.848
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.553.906.071
|% 1,13
|
|TUPRS
|180,00
|2.421.264.953
|% 0,17
|
|EREGL
|41,94
|2.274.621.618
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,93
|3.813.242.848
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,84
|768.023.790
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,57
|2.155.138.323
|% 5,59
|
|EKGYO
|10,30
|1.141.156.899
|% 4,25
|
|PEKGY
|8,95
|1.004.049.019
|% -9,96
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0765
|32,0839
|% 0,21
|
|Euro
|34,8887
|34,9375
|% 0,53
|
|Sterlin
|40,5606
|40,7639
|% 0,58
|
|Frank
|35,4524
|35,6301
|% 0,21
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,71
|944,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,77
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,44
|90,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,46
|2.341,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27YGGYO
Yüzde 4.70 oranında artışla 43.26 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 931 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, BIMAS
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, PETKM, EKGYO
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67 artarak (% 0.78 ) 8, 604
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALVES, SAMAT, MOGAN, KSTUR, ODINE, HALKB, TETMT, BARMA, PASEU, GOLTS