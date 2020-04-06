***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9075
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5326
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5326
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
703718,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,98
- Kurucu (%)
% 48,33
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,67
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,67
d) Diğer Giderler (%)
% 3,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835282
BIST
17:4791.929
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.376,88
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:476,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:477,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:47358,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 8,29
|Açılış
|: 358,86
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|7,37
|110.201.061
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.999.891
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.983.474
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|318.765
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.867.758
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|25.542.988
|% -9,86
|
|RALYH
|7,25
|2.241.989
|% -9,38
|
|MTRYO
|2,54
|41.979.718
|% -8,96
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,75
|651.202.508
|% 2,79
|
|THYAO
|9,16
|566.539.132
|% 2,58
|
|SASA
|9,26
|551.300.891
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|504.965.090
|% 1,17
|
|ASELS
|23,72
|419.899.116
|% 2,24
|
|IHLGM
|1,07
|158.699.462
|% 7,00
|
|PETKM
|3,45
|504.965.090
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|253.655.539
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|151.660.682
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|79.150.715
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2805
|8,3220
|% 0,51
|
|Frank
|6,8818
|6,9232
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7931
|1,8021
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|28,07
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,64
|14,67
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,09
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|-1,02
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