***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9075
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9756
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9756
Varsa İade Tutarı (TL)
64268,82
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
64268,82
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
299305,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,05
- Kurucu (%)
% 35,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,02
- Diğer (%)
% 1,45
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,76
d) Diğer Giderler (%)
% 1,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835288
BIST
17:3791.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.351,75
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:376,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:377,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:37357,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 7,40
|Açılış
|: 357,97
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.997.051
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.847.889
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.942.173
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.855.452
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|INFO
|5,79
|25.009.821
|% -9,39
|
|RALYH
|7,27
|2.179.477
|% -9,13
|
|MTRYO
|2,54
|40.747.578
|% -8,96
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,75
|631.417.032
|% 2,79
|
|THYAO
|9,16
|558.853.181
|% 2,58
|
|SASA
|9,26
|550.504.096
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|497.771.294
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|406.343.287
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|157.591.342
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|497.771.294
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|251.941.112
|% 2,20
|
|KARSN
|1,36
|150.417.737
|% 3,82
|
|GSRAY
|2,20
|195.948.767
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2760
|8,3175
|% 0,46
|
|Frank
|6,8783
|6,9198
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7911
|1,8001
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|30,71
|
|Altın Gr.
|358
|359
|8,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|
Seans Raporu
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2491, 96 artarak (% 2.34 ) 108, 959
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17:51KOZAA
Yüzde 8.43 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 680, 159 adet işlem
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17:50METUR
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 937 adet işlem