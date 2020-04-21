***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
21.04.2020 17:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
164867,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,91
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,86
- Kurucu (%)
% 41,83
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 47,27
- Diğer (%)
% 10,9
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,71
d) Diğer Giderler (%)
% 1,99
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839599
BIST
17:4197.921
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.024,47
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:416,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0467
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:417,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:41378,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 378,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|86.881.444
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.649
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.978.748
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.433
|% 9,99
|
|DOBUR
|6,83
|8.216.882
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,90
|28.625.883
|% -6,96
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,86
|869.512.328
|% 7,52
|
|GARAN
|8,22
|595.190.103
|% -2,03
|
|ASELS
|27,10
|572.607.641
|% -1,09
|
|THYAO
|10,49
|531.026.929
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,34
|505.859.925
|% 0,91
|
|ODAS
|1,67
|471.480.342
|% 3,73
|
|ECILC
|4,86
|869.512.328
|% 7,52
|
|ISFIN
|3,34
|505.859.925
|% 0,91
|
|GUSGR
|2,80
|300.923.245
|% 1,82
|
|GSRAY
|2,54
|259.801.442
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5571
|8,6000
|% -0,51
|
|Frank
|7,1747
|7,2179
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,30
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-4,20
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-15,70
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-2,00
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,88
|20,88
|-4,69
|
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