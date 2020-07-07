***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,815
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,901
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,901
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3999732,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,68
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 97,12
- Kurucu (%)
% 30,56
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 33,71
- Diğer (%)
% 35,73
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,5
d) Diğer Giderler (%)
% 0,64
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855559
BIST
11:16119.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 832,80
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:166,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:167,7492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:16392,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 392,80
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.099.973
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.356.155
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.287.119
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|182.944.252
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|227.801.431
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,35
|5.578.695
|% -4,40
|
|KRTEK
|4,10
|4.090.732
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,20
|1.141.527.879
|% 2,80
|
|ODAS
|3,00
|733.435.086
|% 5,63
|
|GARAN
|8,40
|434.848.887
|% 0,36
|
|TKFEN
|18,00
|395.290.940
|% 1,07
|
|TUPRS
|89,25
|323.483.799
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|1.141.527.879
|% 2,80
|
|ODAS
|3,00
|733.435.086
|% 5,63
|
|IHLGM
|1,95
|247.447.434
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,34
|264.492.768
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,95
|174.801.976
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5482
|8,5911
|% 0,04
|
|Frank
|7,2480
|7,2916
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,12
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.564
|-7,00
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,20
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,30
|