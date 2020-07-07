***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,815
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2644
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2644
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4855194,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,09
- Kurucu (%)
% 32,21
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,26
- Diğer (%)
% 30,53
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,5
d) Diğer Giderler (%)
% 3,47
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855797
BIST
14:27118.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 326,24
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:276,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:277,7545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:27392,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,42
|Açılış
|: 392,25
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.373.941
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|491.578.614
|% 9,80
|
|MRGYO
|2,82
|70.644.206
|% 9,73
|
|BJKAS
|3,23
|233.000.200
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|68.620.306
|% -8,21
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|13.611.532
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.899.440
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.326.413.742
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.030.280.644
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,09
|1.017.202.032
|% 1,57
|
|TUPRS
|88,30
|672.172.957
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.899.440
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.326.413.742
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|580.492.557
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.956.189
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|489.723.607
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6076
|% 0,23
|
|Frank
|7,2491
|7,2928
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,46
|