***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,089
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0646
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0646
Varsa İade Tutarı (TL)
49621,17
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
49621,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
591632,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,78
- Kurucu (%)
% 38,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,7
- Diğer (%)
% 9,77
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,44
d) Diğer Giderler (%)
% 4,89
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855798
BIST
14:26118.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 321,64
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:266,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:267,7574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:26392,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.373.941
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|155.554.115
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|487.734.617
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.964.111
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.540.417
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|13.601.378
|% -6,37
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.015.041
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.325.325.123
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.029.859.352
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,09
|1.004.262.955
|% 1,57
|
|TUPRS
|88,30
|672.013.726
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.015.041
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.325.325.123
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|580.214.425
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.489.138
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|489.477.081
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6044
|% 0,19
|
|Frank
|7,2469
|7,2906
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,10
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
|