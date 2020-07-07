***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,815
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7175
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7175
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
372380,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,48
- Kurucu (%)
% 39,55
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,98
- Diğer (%)
% 14,48
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,56
d) Diğer Giderler (%)
% 1,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855801
BIST
14:32118.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 362,60
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:326,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:327,7591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:32392,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 392,31
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.373.941
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|491.578.614
|% 9,80
|
|MRGYO
|2,82
|70.644.206
|% 9,73
|
|BJKAS
|3,23
|233.000.200
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|68.620.306
|% -8,21
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|13.611.532
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.899.440
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.326.413.742
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.030.280.644
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,09
|1.017.202.032
|% 1,57
|
|TUPRS
|88,30
|672.172.957
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.899.440
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.326.413.742
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|580.492.557
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.956.189
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|489.723.607
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6076
|% 0,23
|
|Frank
|7,2491
|7,2928
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,58
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,33
|
Seans Raporu
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