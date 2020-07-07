***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,273
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,237
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,237
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3436288,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,45
- Kurucu (%)
% 34,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,61
- Diğer (%)
% 1,17
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,18
d) Diğer Giderler (%)
% 0,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855802
BIST
14:32118.840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 355,02
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:326,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:327,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:32392,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,29
|Açılış
|: 392,46
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|ORGE
|7,54
|97.973.749
|% 9,91
|
|KLGYO
|5,01
|128.454.101
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|158.766.791
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.224.650
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|233.084.177
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.776.720
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.638.538
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.385.980.611
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.327.730.097
|% 3,52
|
|TKFEN
|18,09
|1.033.243.529
|% 1,57
|
|GARAN
|8,33
|1.030.854.502
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,30
|673.745.021
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.385.980.611
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.327.730.097
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,92
|585.817.032
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|431.234.340
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|494.833.070
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5654
|8,6084
|% 0,24
|
|Frank
|7,2530
|7,2967
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-6,08
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,37
|
Seans Raporu
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