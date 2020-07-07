***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,815
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7013
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7013
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2442643
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,89
- Kurucu (%)
% 34,89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,79
- Diğer (%)
% 28,32
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,01
d) Diğer Giderler (%)
% 1,27
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855814
BIST
13:35118.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,50
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:356,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:357,7474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:35392,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,16
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.266
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.859.623
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.245.863
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.106.567
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.173.847
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|64.586.282
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,29
|12.823.520
|% -5,71
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|GARAN
|8,34
|969.156.340
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,88
|764.959.646
|% 0,39
|
|TUPRS
|88,25
|641.331.857
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,92
|551.581.383
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,79
|416.144.814
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,34
|466.012.574
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5462
|8,5891
|% 0,01
|
|Frank
|7,2417
|7,2853
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,75
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-15,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,40
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,00
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,55
|