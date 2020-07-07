***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,815
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1872
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1872
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
272811,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,71
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,47
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 27,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,58
d) Diğer Giderler (%)
% 13,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855815
BIST
13:35118.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,50
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:356,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:357,7474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:35392,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,16
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.002.621
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.853.880
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.106.567
|% 9,83
|
|KUYAS
|2,95
|66.915.874
|% 9,67
|
|BJKAS
|3,23
|232.119.363
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|63.644.672
|% -7,92
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,30
|12.435.108
|% -5,49
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.240.252.796
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.209.109.720
|% 3,87
|
|GARAN
|8,32
|964.089.409
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,83
|759.791.223
|% 0,11
|
|TUPRS
|88,20
|638.877.756
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,19
|2.240.252.796
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.209.109.720
|% 3,87
|
|IHLGM
|1,92
|550.877.934
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|414.852.505
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,34
|465.139.928
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5446
|8,5874
|% -0,01
|
|Frank
|7,2414
|7,2850
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,17
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-9,90
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,00
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,44
|