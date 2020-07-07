***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,178
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7655
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7655
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5447280
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 98,18
- Kurucu (%)
% 35,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,22
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,62
d) Diğer Giderler (%)
% 0,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855900
BIST
16:18118.757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 271,67
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:186,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:187,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:18393,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 393,09
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.539.699
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|214.996.912
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.827.582
|% 9,84
|
|SKTAS
|3,07
|80.794.400
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|234.961.317
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,29
|15.159.749
|% -5,71
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,23
|3.093.523.653
|% 4,21
|
|ODAS
|2,90
|1.497.859.595
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,97
|1.289.846.122
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.253.146.488
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,10
|767.226.591
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,23
|3.093.523.653
|% 4,21
|
|ODAS
|2,90
|1.497.859.595
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|641.544.576
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,76
|500.302.699
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,24
|590.337.223
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5778
|8,6209
|% 0,38
|
|Frank
|7,2591
|7,3028
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-3,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|-5,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|