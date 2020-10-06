***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 12:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,67
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,67
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8514427,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 98,11
- Kurucu (%)
% 36,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,61
d) Diğer Giderler (%)
% 0,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878530
BIST
14:021.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.168
En Düşük
1.162
14:027,7787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:029,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:02478,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 478,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:02
|SRVGY
|29,04
|8.578.828
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.486.308
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.597.768
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.515.604
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|TKURU
|679,20
|662.899
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.129.106.037
|% 1,39
|
|ODAS
|3,27
|923.572.868
|% 8,28
|
|SISE
|6,97
|818.420.867
|% -0,71
|
|TURSG
|6,26
|531.070.982
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,68
|436.229.690
|% 2,68
|
|ODAS
|3,27
|923.572.868
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,68
|436.229.690
|% 2,68
|
|GARAN
|7,28
|1.129.106.037
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,79
|261.838.944
|% 1,13
|
|SISE
|6,97
|818.420.867
|% -0,71
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7750
|7,7787
|% 0,18
|
|Euro
|9,1620
|9,1699
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0533
|10,1038
|% 0,04
|
|Frank
|8,4725
|8,5235
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0679
|2,0782
|% 0,20
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,44
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,67
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,26
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,48
|