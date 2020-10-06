***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 13:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
50032,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,54
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,43
d) Diğer Giderler (%)
% 30,36
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878539
BIST
14:281.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:287,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:289,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:28478,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 478,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:28
|INVEO
|31,90
|30.743.816
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.983.872
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.495.586
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|669.012
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,30
|1.194.228.342
|% 1,67
|
|ODAS
|3,29
|957.067.214
|% 8,94
|
|SISE
|6,97
|826.237.880
|% -0,71
|
|TURSG
|6,25
|544.407.544
|% 2,80
|
|ZOREN
|2,68
|441.494.092
|% 2,68
|
|ODAS
|3,29
|957.067.214
|% 8,94
|
|ZOREN
|2,68
|441.494.092
|% 2,68
|
|GARAN
|7,30
|1.194.228.342
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,80
|279.247.416
|% 1,69
|
|SISE
|6,97
|826.237.880
|% -0,71
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7653
|7,7720
|% 0,10
|
|Euro
|9,1618
|9,1681
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0734
|% -0,26
|
|Frank
|8,4619
|8,5129
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0659
|2,0763
|% 0,11
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,53
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,71
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|2,28
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,55
|
Seans Raporu
14:28
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