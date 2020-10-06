***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 13:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17225179,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,91
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,56
- Kurucu (%)
% 34,52
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,79
- Diğer (%)
% 16,69
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,42
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,53
d) Diğer Giderler (%)
% 8,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878540
BIST
14:341.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:347,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:349,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:34478,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 478,61
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:34
|INVEO
|31,90
|30.775.716
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.495.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.983.872
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|673.766
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.250.464.169
|% 1,39
|
|ODAS
|3,30
|965.984.693
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|827.425.568
|% -0,57
|
|TURSG
|6,25
|548.196.420
|% 2,80
|
|ZOREN
|2,68
|442.621.886
|% 2,68
|
|ODAS
|3,30
|965.984.693
|% 9,27
|
|GARAN
|7,28
|1.250.464.169
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,68
|442.621.886
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,79
|281.024.296
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|827.425.568
|% -0,57
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7679
|7,7730
|% 0,11
|
|Euro
|9,1617
|9,1698
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0256
|10,0759
|% -0,24
|
|Frank
|8,4639
|8,5149
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0648
|2,0752
|% 0,05
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,53
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,71
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|2,28
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,55
|