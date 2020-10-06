***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 13:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,87
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,87
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8673906,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,24
- Kurucu (%)
% 32,33
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,92
- Diğer (%)
% 30,75
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,45
d) Diğer Giderler (%)
% 2,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878545
BIST
14:321.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:327,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:329,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:32478,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 478,69
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:32
|INVEO
|31,90
|30.775.716
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.495.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.983.872
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|673.766
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.250.464.169
|% 1,39
|
|ODAS
|3,30
|965.984.693
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|827.425.568
|% -0,57
|
|TURSG
|6,25
|548.196.420
|% 2,80
|
|ZOREN
|2,68
|442.621.886
|% 2,68
|
|ODAS
|3,30
|965.984.693
|% 9,27
|
|GARAN
|7,28
|1.250.464.169
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,68
|442.621.886
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,79
|281.024.296
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|827.425.568
|% -0,57
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7678
|7,7722
|% 0,10
|
|Euro
|9,1631
|9,1717
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0250
|10,0753
|% -0,25
|
|Frank
|8,4625
|8,5135
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0647
|2,0751
|% 0,05
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,58
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.149
|3.227
|5,70
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|2,75
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,65
|