***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 12:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
612639,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,12
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 18,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878529
BIST
14:421.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:427,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:429,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:42478,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:42
|FORMT
|4,84
|37.516.795
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.792.911
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|680.558
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.276.115.965
|% 1,53
|
|ODAS
|3,30
|989.693.432
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|831.205.739
|% -0,57
|
|TURSG
|6,25
|555.609.399
|% 2,80
|
|ZOREN
|2,67
|451.669.347
|% 2,30
|
|ODAS
|3,30
|989.693.432
|% 9,27
|
|GARAN
|7,29
|1.276.115.965
|% 1,53
|
|ZOREN
|2,67
|451.669.347
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,79
|282.008.215
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|831.205.739
|% -0,57
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7663
|7,7727
|% 0,10
|
|Euro
|9,1627
|9,1692
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0298
|10,0801
|% -0,20
|
|Frank
|8,4682
|8,5192
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0648
|2,0751
|% 0,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|4,19
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|3,66
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|1,77
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,50
|