***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 13:07
e Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,31
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1546117,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,47
- Kurucu (%)
% 36,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,3
- Diğer (%)
% 2,29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,4
d) Diğer Giderler (%)
% 1,16
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878538
BIST
16:191.158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:197,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:199,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:19479,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,00
|Açılış
|: 479,75
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:18
|BEYAZ
|9,35
|13.288.796
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.488.653
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.581.781
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|775.646
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|SISE
|6,89
|1.090.682.133
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|TURSG
|6,15
|640.827.486
|% 1,15
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,64
|567.158.474
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|346.671.538
|% 1,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7778
|7,7808
|% 0,21
|
|Euro
|9,1803
|9,1876
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0343
|10,0847
|% -0,15
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% 0,23
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|13,66
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,61
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|