***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,53
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,53
Varsa İade Tutarı (TL)
49621,17
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
49621,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
948757,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,07
- Kurucu (%)
% 38,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,1
- Diğer (%)
% 11,12
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,21
d) Diğer Giderler (%)
% 3,65
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878591
BIST
16:371.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:377,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:379,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:37480,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,77
|Açılış
|: 480,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:34
|FORMT
|4,84
|38.506.033
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.634.831
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.382.623
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|783.797
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.614.639.748
|% 0,70
|
|ODAS
|3,30
|1.297.407.875
|% 9,27
|
|SISE
|6,91
|1.117.412.871
|% -1,57
|
|KRDMD
|3,49
|787.466.865
|% -0,29
|
|TURSG
|6,17
|662.973.043
|% 1,48
|
|ODAS
|3,30
|1.297.407.875
|% 9,27
|
|KRDMD
|3,49
|787.466.865
|% -0,29
|
|GARAN
|7,23
|1.614.639.748
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,65
|584.011.223
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|348.698.156
|% 1,13
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7790
|7,7817
|% 0,22
|
|Euro
|9,1731
|9,1810
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,01
|
|Frank
|8,4789
|8,5300
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% 0,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|14,07
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,81
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|1,22
|