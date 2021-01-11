***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,08
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,08
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
153266,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,09
- Kurucu (%)
% 36,18
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,82
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,1
d) Diğer Giderler (%)
% 6,05
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899472
BIST
11:501.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:507,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0871
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:509,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0723
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:50443,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,21
|Açılış
|: 443,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TURGG
|146,30
|54.980.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|570.564.714
|% 2,14
|
|KOZAL
|117,90
|513.508.438
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|328.145.871
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|ODAS
|3,97
|281.203.772
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4567
|7,4642
|% 1,23
|
|Euro
|9,0902
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0691
|% 0,48
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9779
|1,9879
|% 0,95
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 71 artarak (% 0.10 ) 1, 696
-
11:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TURGG, YAPRK
-
11:59XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 11, 307.00 milyon TL de
-
11:58MRGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 914 adet işlem
-
11:57BFREN
Yüzde 4.63 oranında artışla 1, 355.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 068 adet işlem