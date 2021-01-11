***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6057430,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,06
- Kurucu (%)
% 32,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,42
- Diğer (%)
% 5,89
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 145
d) Diğer Giderler (%)
% 0,89
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899510
BIST
11:581.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:587,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0827
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:589,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:58443,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YAPRK
|88,55
|16.958.453
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.713.945
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|582.271.033
|% 2,14
|
|KOZAL
|119,40
|580.492.029
|% 0,34
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|340.747.324
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.396.181
|% 0,54
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4512
|7,4559
|% 1,12
|
|Euro
|9,0851
|9,0911
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% 0,65
|
|Frank
|8,3646
|8,4150
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9811
|1,9910
|% 1,11
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-23,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,44
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,51
|