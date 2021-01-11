***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
353565,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,14
- Kurucu (%)
% 39,31
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,69
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,98
d) Diğer Giderler (%)
% 9,05
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899474
BIST
11:521.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:527,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0879
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:529,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:52443,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 443,27
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TURGG
|146,30
|55.345.708
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|886.956.721
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|573.073.807
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,60
|529.211.006
|% -0,34
|
|PETKM
|5,33
|486.812.794
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|454.473.990
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|886.956.721
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|454.473.990
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,76
|331.355.755
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.812.794
|% 1,33
|
|ODAS
|3,98
|281.567.936
|% 0,25
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4534
|7,4611
|% 1,19
|
|Euro
|9,0924
|9,1009
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0721
|% 0,51
|
|Frank
|8,3542
|8,4045
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 1,02
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|
Seans Raporu
11:52
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12:06IZTAR
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