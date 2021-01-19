***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
19.01.2021 17:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
353565,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,27
- Kurucu (%)
% 39,31
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,69
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,58
d) Diğer Giderler (%)
% 12,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903313
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4666
|7,4729
|% 0,00
|
|Euro
|9,0561
|9,0657
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1464
|10,1973
|% 0,15
|
|Frank
|8,3725
|8,4230
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9858
|1,9958
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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