***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1132999,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,16
- Kurucu (%)
% 35,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 27,78
- Diğer (%)
% 36,79
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,28
d) Diğer Giderler (%)
% 1,41
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924661
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
18:059,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7267
En Düşük
9,6545
18:05457,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,93
|Açılış
|: 457,24
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1655
|8,1710
|% 0,30
|
|Euro
|9,7044
|9,7280
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2011
|11,2572
|% 0,35
|
|Frank
|8,7495
|8,8022
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,40
|