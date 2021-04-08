***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 10:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3800515,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,46
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,37
- Kurucu (%)
% 29,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 27,76
- Diğer (%)
% 42,71
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,44
d) Diğer Giderler (%)
% 0,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924699
BIST
10:141.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:148,1597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:149,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:14458,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,12
|Açılış
|: 458,43
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:14
|FRIGO
|51,85
|17.771.362
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|61.852
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.459.203
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|24.566.469
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,88
|126.086.787
|% 6,81
|
|GARAN
|6,90
|87.249.827
|% 0,88
|
|FENER
|37,12
|68.437.056
|% -4,58
|
|KOZAL
|121,20
|63.710.239
|% 1,17
|
|PETKM
|6,10
|61.561.912
|% 1,67
|
|TSKB
|1,41
|28.917.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|36.613.172
|% -1,02
|
|GARAN
|6,90
|87.249.827
|% 0,88
|
|BJKAS
|9,88
|126.086.787
|% 6,81
|
|ODAS
|3,73
|38.766.501
|% 1,08
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1576
|8,1597
|% 0,17
|
|Euro
|9,7087
|9,7202
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2270
|11,2833
|% 0,58
|
|Frank
|8,7689
|8,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,32
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,76
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,37
|
Seans Raporu
10:14
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10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 96 artarak (% 0.62 ) 1, 463
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10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, FRIGO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:26XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 1, 232.00 milyon TL de