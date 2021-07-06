***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 19:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10338359,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,61
- Kurucu (%)
% 31,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,46
- Diğer (%)
% 33,63
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,3
d) Diğer Giderler (%)
% 0,75
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947089
BIST
11:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:108,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:1010,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:10503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,96
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TUREX
|10,52
|17.630.542
|% 9,93
|
|SELVA
|7,04
|19.987.589
|% 8,47
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|20,12
|49.404.429
|% 7,77
|
|RODRG
|17,64
|1.035.720
|% 7,10
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,20
|7.987.195
|% -9,09
|
|PEKGY
|1,26
|86.365.487
|% -5,26
|
|SNGYO
|4,72
|26.545.399
|% -5,03
|
|DARDL
|14,90
|11.180.158
|% -4,67
|
|GARAN
|8,73
|397.330.512
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,34
|211.556.348
|% -0,56
|
|THYAO
|13,94
|205.406.417
|% 0,43
|
|GWIND
|3,87
|161.466.147
|% 3,48
|
|EREGL
|17,87
|160.963.822
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,26
|86.365.487
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,24
|145.307.715
|% 0,90
|
|GARAN
|8,73
|397.330.512
|% 1,39
|
|GWIND
|3,87
|161.466.147
|% 3,48
|
|AKBNK
|5,34
|211.556.348
|% -0,56
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6719
|8,6755
|% -0,12
|
|Euro
|10,2614
|10,2706
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9349
|11,9947
|% -0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% -0,19
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|8,48
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,67
|