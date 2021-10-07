***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Varsa İade Tutarı (TL)
36025,1
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
12727,49
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
23297,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
550189,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,53
- Kurucu (%)
% 34,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,05
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,87
d) Diğer Giderler (%)
% 2,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967807
BIST
12:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:088,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0810,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:08502,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:08
|OZBAL
|16,61
|42.819.363
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.996.821
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.398.646
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.881.840
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.556.226
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.695.869
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.977.023
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,14
|64.380.796
|% -2,54
|
|PETKM
|6,08
|707.449.679
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.152.306
|% 0,76
|
|EREGL
|16,70
|389.945.306
|% 3,41
|
|THYAO
|13,99
|363.303.406
|% 2,04
|
|ASELS
|15,30
|288.049.718
|% 3,17
|
|PETKM
|6,08
|707.449.679
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.152.306
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,76
|88.647.920
|% 0,00
|
|HALKB
|4,30
|211.770.936
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|80.229.866
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8800
|8,8817
|% 0,13
|
|Euro
|10,2626
|10,3010
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0288
|12,0891
|% 0,11
|
|Frank
|9,5365
|9,5940
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3607
|2,3726
|% 0,08
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,98
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|-4,70
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,27
|
|Çeyrek
|802
|821
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|