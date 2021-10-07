***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,48
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,48
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2004416,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,45
- Kurucu (%)
% 37,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,3
- Diğer (%)
% 10,69
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,88
d) Diğer Giderler (%)
% 0,99
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967808
BIST
11:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:518,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:5110,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:51502,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 502,52
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.977.519
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.243.565
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,86
|2.860.999
|% 9,32
|
|OZBAL
|16,42
|31.055.961
|% 8,74
|
|SEYKM
|16,20
|6.471.694
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.377.308
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|19.575.688
|% -9,04
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,95
|48.949.242
|% -5,56
|
|PETKM
|6,09
|655.375.084
|% -0,16
|
|GARAN
|9,29
|437.048.222
|% 0,76
|
|EREGL
|16,65
|357.803.957
|% 3,10
|
|THYAO
|13,98
|319.361.750
|% 1,97
|
|ASELS
|15,32
|276.497.045
|% 3,30
|
|PETKM
|6,09
|655.375.084
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,77
|88.224.735
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|207.339.713
|% 2,38
|
|GARAN
|9,29
|437.048.222
|% 0,76
|
|GLYHO
|1,90
|79.804.916
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8765
|8,8801
|% 0,11
|
|Euro
|10,2804
|10,2849
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0215
|12,0817
|% 0,04
|
|Frank
|9,5374
|9,5949
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% 0,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,23
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:05KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 843 adet işlem
-
12:03MARTI
Yüzde 5.67 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 557, 131 adet işlem
-
12:02DOBUR
Yüzde 9.32 oranında artışla 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 492 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 4, 771.00 milyon TL de
-
12:00KUYAS
Yüzde 8.79 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 297 adet işlem