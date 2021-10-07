***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,35
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,35
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
968154,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,83
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,97
- Kurucu (%)
% 42,84
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,95
- Diğer (%)
% 26,21
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,72
d) Diğer Giderler (%)
% 4,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967809
BIST
12:071.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:078,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0710,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:07502,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:07
|OZBAL
|16,61
|42.883.394
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.996.821
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.404.488
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.900.351
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.557.198
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.700.423
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|21.105.893
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DGGYO
|9,59
|527.135
|% -1,94
|
|PETKM
|6,12
|721.965.235
|% 0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.676.459
|% 0,76
|
|EREGL
|16,69
|391.186.259
|% 3,34
|
|THYAO
|13,98
|363.936.282
|% 1,97
|
|ASELS
|15,31
|290.363.597
|% 3,24
|
|PETKM
|6,12
|721.965.235
|% 0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.676.459
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,77
|88.650.955
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|211.811.088
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|80.250.424
|% 0,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8784
|8,8836
|% 0,15
|
|Euro
|10,2829
|10,2896
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0305
|12,0908
|% 0,12
|
|Frank
|9,5359
|9,5933
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3607
|2,3726
|% 0,08
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,23
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|