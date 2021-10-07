***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,15
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12737407,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,15
- Kurucu (%)
% 31,59
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 58,7
- Diğer (%)
% 9,71
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,1
d) Diğer Giderler (%)
% 1,36
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967810
BIST
12:091.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,19
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:098,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0910,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:09502,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:07
|OZBAL
|16,61
|42.436.037
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.996.821
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.398.076
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.873.603
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.539.021
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.670.317
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.868.246
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|ULAS
|3,59
|716.371
|% -2,45
|
|PETKM
|6,07
|698.770.460
|% -0,49
|
|GARAN
|9,29
|474.239.485
|% 0,76
|
|EREGL
|16,70
|387.473.037
|% 3,41
|
|THYAO
|13,99
|354.095.629
|% 2,04
|
|ASELS
|15,30
|287.751.507
|% 3,17
|
|PETKM
|6,07
|698.770.460
|% -0,49
|
|GARAN
|9,29
|474.239.485
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,77
|88.506.239
|% 0,57
|
|HALKB
|4,29
|211.535.868
|% 2,14
|
|GLYHO
|1,89
|80.225.796
|% -0,53
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8797
|8,8832
|% 0,15
|
|Euro
|10,2847
|10,2912
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0288
|12,0891
|% 0,11
|
|Frank
|9,5365
|9,5940
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3607
|2,3726
|% 0,08
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|-1,23
|