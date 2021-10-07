***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,22
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
775097,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,91
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,63
- Kurucu (%)
% 30,61
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,35
- Diğer (%)
% 32,03
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,15
d) Diğer Giderler (%)
% 1,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967822
BIST
15:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:108,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:1010,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:10502,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 502,69
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DOBUR
|29,04
|3.772.933
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.597.995
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.275.698
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.175.665
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.866.132
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|25.184.616
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.793.264
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,71
|31.593.056
|% -9,04
|
|PETKM
|6,21
|1.553.641.582
|% 1,80
|
|GARAN
|9,31
|784.461.887
|% 0,98
|
|THYAO
|14,07
|718.194.966
|% 2,63
|
|EREGL
|16,83
|632.057.519
|% 4,21
|
|ASELS
|15,41
|615.466.410
|% 3,91
|
|PETKM
|6,21
|1.553.641.582
|% 1,80
|
|GARAN
|9,31
|784.461.887
|% 0,98
|
|ODAS
|1,45
|103.370.760
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,78
|122.437.750
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,92
|113.516.847
|% 1,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8702
|8,8736
|% 0,04
|
|Euro
|10,2700
|10,2793
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0970
|% 0,17
|
|Frank
|9,5418
|9,5993
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|1,94
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|0,94
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,05
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|