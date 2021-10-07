***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,56
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,56
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11529638,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,63
- Kurucu (%)
% 28,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,65
- Diğer (%)
% 44,43
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,4
d) Diğer Giderler (%)
% 0,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967823
BIST
15:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:108,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:1010,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:10502,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 502,69
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:08
|OZBAL
|16,61
|44.597.995
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.769.999
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.266.988
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,61
|26.021.128
|% 9,21
|
|SEYKM
|16,20
|6.866.051
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|22.424.084
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.792.832
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,71
|31.576.050
|% -9,04
|
|PETKM
|6,20
|1.553.357.245
|% 1,64
|
|GARAN
|9,31
|784.433.389
|% 0,98
|
|THYAO
|14,06
|716.383.966
|% 2,55
|
|EREGL
|16,82
|631.056.519
|% 4,15
|
|ASELS
|15,41
|614.169.593
|% 3,91
|
|PETKM
|6,20
|1.553.357.245
|% 1,64
|
|GARAN
|9,31
|784.433.389
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,78
|122.431.691
|% 1,14
|
|ODAS
|1,44
|95.565.469
|% 1,41
|
|GLYHO
|1,92
|113.379.402
|% 1,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8702
|8,8736
|% 0,04
|
|Euro
|10,2700
|10,2793
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0327
|12,0930
|% 0,14
|
|Frank
|9,5376
|9,5950
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-0,74
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|-0,59
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,28
|
|Çeyrek
|803
|822
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-1,02
|