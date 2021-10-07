***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,71
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,71
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2183158,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,92
- Kurucu (%)
% 31,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 57,97
- Diğer (%)
% 10,86
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,89
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967824
BIST
16:441.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 22,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:448,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4410,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:44501,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YUNSA
|17,60
|26.900.313
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.015
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.706.860
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.686.530
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.817.583
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.029.790
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|763.126.889
|% 2,63
|
|EREGL
|16,86
|710.863.653
|% 4,40
|
|ASELS
|15,49
|666.779.589
|% 4,45
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.170.772
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.673.755
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|452.785.514
|% 4,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8778
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2772
|10,2829
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0279
|12,0882
|% 0,10
|
|Frank
|9,5345
|9,5920
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-5,37
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,50
|
Seans Raporu
16:41
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