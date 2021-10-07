***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
16941518,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,06
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,77
- Kurucu (%)
% 32,1
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,85
- Diğer (%)
% 33,05
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,27
d) Diğer Giderler (%)
% 0,71
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967825
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 22,48
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:428,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4210,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:42500,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,04
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YUNSA
|17,60
|26.940.247
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.717.608
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.780.300
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.883.354
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.031.390
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|763.392.041
|% 2,63
|
|EREGL
|16,85
|714.450.883
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|669.491.961
|% 4,32
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.276.616
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.688.185
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,36
|455.059.037
|% 4,09
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8776
|8,8813
|% 0,12
|
|Euro
|10,2794
|10,2874
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,08
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,06
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:52KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 164, 606 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 55 artarak (% 2.08 ) 1, 498
-
16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, GARAN
-
16:51XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 11, 671.00 milyon TL de
-
16:48YEOTK
Yüzde 7.17 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 180 adet işlem