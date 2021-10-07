***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,96
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1829717,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,21
- Kurucu (%)
% 34,4
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,97
- Diğer (%)
% 16,54
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,36
d) Diğer Giderler (%)
% 1,19
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967832
BIST
13:391.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.394
En Düşük
1.385
13:398,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
13:3910,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
13:39502,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 502,94
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler13:39
|OZBAL
|16,61
|44.301.274
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.593.358
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|24.079.038
|% 9,98
|
|BAGFS
|24,02
|2.806.593
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.055.021
|% 9,97
|
|SEYKM
|16,20
|6.761.188
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.412.428
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|26.309.363
|% -9,04
|
|KTSKR
|37,00
|248.692.343
|% -7,36
|
|EMNIS
|19,50
|337.673
|% -4,04
|
|PETKM
|6,28
|1.298.519.743
|% 2,95
|
|GARAN
|9,31
|609.962.940
|% 0,98
|
|EREGL
|16,86
|567.645.520
|% 4,40
|
|ASELS
|15,42
|468.759.510
|% 3,98
|
|THYAO
|13,99
|454.577.509
|% 2,04
|
|PETKM
|6,28
|1.298.519.743
|% 2,95
|
|GARAN
|9,31
|609.962.940
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,78
|112.411.379
|% 1,14
|
|HALKB
|4,31
|225.844.065
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,92
|93.991.133
|% 1,05
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8710
|8,8750
|% 0,05
|
|Euro
|10,2730
|10,2878
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0286
|12,0889
|% 0,10
|
|Frank
|9,5447
|9,6022
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3601
|2,3720
|% 0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,17
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|0,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|0,12
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|0,06
|
|Çeyrek
|803
|822
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|-0,89
|