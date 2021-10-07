***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,96
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3641386,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,74
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,37
- Kurucu (%)
% 34,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,54
- Diğer (%)
% 35,76
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,13
d) Diğer Giderler (%)
% 1,41
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967852
BIST
17:041.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 23,59
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
17:048,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:0410,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:04503,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 503,08
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DOBUR
|29,04
|4.117.260
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|26.984.282
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.832.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.182.485
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.938.316
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|14.121.086
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.254.102
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.108.519
|% -9,57
|
|PETKM
|6,24
|1.956.765.506
|% 2,30
|
|GARAN
|9,34
|1.204.029.357
|% 1,30
|
|THYAO
|14,05
|806.653.414
|% 2,48
|
|EREGL
|16,87
|738.041.864
|% 4,46
|
|TUPRS
|123,20
|688.501.455
|% 3,53
|
|PETKM
|6,24
|1.956.765.506
|% 2,30
|
|GARAN
|9,34
|1.204.029.357
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.830.961
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|188.838.902
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,39
|464.680.428
|% 4,58
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8783
|8,8827
|% 0,14
|
|Euro
|10,2778
|10,2959
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0518
|12,1123
|% 0,30
|
|Frank
|9,5468
|9,6043
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3613
|2,3731
|% 0,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.333
|-48,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|-0,81
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,39
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|-0,52
|
Seans Raporu
17:04
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17:16XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 337.00 milyon TL de
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17:16CRFSA
Yüzde 6.57 oranında artışla 45.42 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 850 adet işlem
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17:12VBTYZ
Yüzde 5.39 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 079, 229 adet işlem
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, ASELS
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 52 artarak (% 1.87 ) 1, 224