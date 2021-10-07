***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
161344,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,21
- Kurucu (%)
% 35,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,05
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,92
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,64
d) Diğer Giderler (%)
% 6,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967855
BIST
15:161.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:168,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:1610,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:16502,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 502,54
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:16
|OZBAL
|16,61
|44.601.732
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.796.165
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.275.698
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.239.075
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.885.345
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|25.522.155
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.795.613
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,38
|384.438.899
|% -8,91
|
|PETKM
|6,19
|1.564.229.551
|% 1,48
|
|GARAN
|9,32
|785.178.407
|% 1,08
|
|THYAO
|14,07
|724.753.386
|% 2,63
|
|EREGL
|16,81
|639.399.969
|% 4,09
|
|ASELS
|15,39
|621.361.906
|% 3,78
|
|PETKM
|6,19
|1.564.229.551
|% 1,48
|
|GARAN
|9,32
|785.178.407
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|116.634.886
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,77
|122.479.699
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,93
|113.996.192
|% 1,58
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8717
|8,8757
|% 0,06
|
|Euro
|10,2740
|10,2782
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0368
|12,0972
|% 0,17
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3596
|2,3715
|% 0,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|1,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|0,12
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|0,06
|
|Çeyrek
|803
|822
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|-0,96
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27MIPAZ
Yüzde 4.60 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 144, 176 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, ASELS
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 97 artarak (% 1.66 ) 1, 221
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, DOBUR, MERIT, SODSN
-
15:26
NUGYO, CRFSA, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında