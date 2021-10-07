***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,29
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9484790,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,23
- Kurucu (%)
% 35,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 46,67
- Diğer (%)
% 17,65
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,52
d) Diğer Giderler (%)
% 1,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967857
BIST
13:471.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
13:478,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
13:4710,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
13:47502,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 502,59
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler13:45
|OZBAL
|16,61
|44.324.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.593.358
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|24.079.038
|% 9,98
|
|BAGFS
|24,02
|2.806.593
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.058.505
|% 9,97
|
|SEYKM
|16,20
|6.762.759
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.442.774
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|26.353.934
|% -9,04
|
|KTSKR
|37,00
|248.692.343
|% -7,36
|
|EMNIS
|19,50
|337.673
|% -4,04
|
|PETKM
|6,27
|1.306.799.602
|% 2,79
|
|GARAN
|9,31
|610.629.988
|% 0,98
|
|EREGL
|16,88
|570.755.493
|% 4,52
|
|ASELS
|15,44
|470.439.477
|% 4,11
|
|THYAO
|14,00
|459.287.466
|% 2,12
|
|PETKM
|6,27
|1.306.799.602
|% 2,79
|
|GARAN
|9,31
|610.629.988
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,78
|112.432.100
|% 1,14
|
|HALKB
|4,31
|225.856.590
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,92
|94.011.180
|% 1,05
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8690
|8,8728
|% 0,03
|
|Euro
|10,2697
|10,2808
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0274
|12,0877
|% 0,09
|
|Frank
|9,5432
|9,6007
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3602
|2,3720
|% 0,06
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-0,90
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.380
|-1,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|-1,52
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,73
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|-0,82
|