***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 12:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,03
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Varsa İade Tutarı (TL)
994,6
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
994,6
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
32,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 2,87
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 7,52
- Kurucu (%)
% 38,16
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,84
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 41,97
d) Diğer Giderler (%)
% 47,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967863
BIST
15:181.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,13
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:188,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:1810,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:18502,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 502,40
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:18
|OZBAL
|16,61
|44.602.313
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.807.781
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.524.753
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.005.095
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.786.716
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.802.564
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,32
|387.195.238
|% -9,06
|
|PETKM
|6,18
|1.590.741.860
|% 1,31
|
|GARAN
|9,32
|797.153.527
|% 1,08
|
|THYAO
|14,07
|727.461.013
|% 2,63
|
|EREGL
|16,79
|640.842.481
|% 3,96
|
|ASELS
|15,38
|623.965.788
|% 3,71
|
|PETKM
|6,18
|1.590.741.860
|% 1,31
|
|GARAN
|9,32
|797.153.527
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|117.096.842
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|122.555.977
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,93
|118.560.663
|% 1,58
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8724
|8,8749
|% 0,05
|
|Euro
|10,2732
|10,2765
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0286
|12,0889
|% 0,10
|
|Frank
|9,5387
|9,5961
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,43
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|-1,63
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,78
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,22
|
Seans Raporu
15:18
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15:28DURDO
Yüzde 6.67 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 661 adet işlem
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15:27MIPAZ
Yüzde 4.60 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 144, 176 adet işlem
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15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, ASELS
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 97 artarak (% 1.66 ) 1, 221
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, DOBUR, MERIT, SODSN