***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1968202,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,65
- Kurucu (%)
% 44,33
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55,67
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,42
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,89
d) Diğer Giderler (%)
% 7,03
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991332
BIST
11:532.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 27,15
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:5313,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0153
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:5315,7032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0221
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:53797,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 797,12
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:51
|GEDZA
|20,04
|24.378.187
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|12.974.962
|% 9,81
|
|YUNSA
|14,66
|21.409.412
|% 9,16
|
|LIDFA
|4,40
|39.030.496
|% -7,56
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ELITE
|19,10
|102.563.476
|% -3,73
|
|PRKAB
|59,90
|48.989.168
|% -3,39
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,34
|1.703.446.343
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,83
|1.215.803.182
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|957.655.658
|% 0,85
|
|EREGL
|30,90
|918.428.528
|% 0,91
|
|SISE
|15,23
|860.630.193
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,77
|592.613.254
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,39
|358.944.974
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.215.803.182
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|957.655.658
|% 0,85
|
|ODAS
|1,39
|109.806.918
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8052
|13,8223
|% 0,12
|
|Euro
|15,6573
|15,6786
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7087
|18,8025
|% -0,03
|
|Frank
|14,9425
|15,0326
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6695
|3,6879
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,00
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,39
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|