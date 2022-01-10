***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,62
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23981378,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 97,89
- Kurucu (%)
% 35,98
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,02
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,91
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,47
d) Diğer Giderler (%)
% 0,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991336
BIST
11:032.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 21,91
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0313,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0261
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0315,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0535
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:03797,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 797,28
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:01
|GEDZA
|20,04
|23.955.884
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,61
|14.711.869
|% 8,79
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|LIDFA
|4,57
|26.393.088
|% -3,99
|
|MARKA
|3,77
|1.197.425
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ETYAT
|3,54
|595.092
|% -3,01
|
|THYAO
|26,14
|934.077.009
|% 4,81
|
|KRDMD
|11,98
|848.545.996
|% 3,28
|
|GARAN
|11,86
|818.155.166
|% 0,94
|
|EREGL
|31,08
|656.573.037
|% 1,50
|
|ASELS
|24,38
|514.565.536
|% 3,92
|
|YKBNK
|3,81
|448.676.900
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,41
|280.177.465
|% 2,99
|
|KRDMD
|11,98
|848.545.996
|% 3,28
|
|GARAN
|11,86
|818.155.166
|% 0,94
|
|TSKB
|1,59
|77.990.507
|% 1,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8279
|13,8497
|% 0,31
|
|Euro
|15,6598
|15,6906
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7019
|18,7957
|% -0,06
|
|Frank
|14,9332
|15,0231
|% -0,28
|
|Riyal
|3,6663
|3,6847
|% -0,01
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,21
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,02
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|0,37
|
Seans Raporu
11:01
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11:16TRGYO
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 960, 854 adet işlem
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11:13XU030
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11:13
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11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, GARAN
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11:13XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 8, 500.00 milyon TL de