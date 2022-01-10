***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,27
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
133366,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 38,88
- Kurucu (%)
% 80
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 20
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 42,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,89
d) Diğer Giderler (%)
% 8,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991364
BIST
11:542.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 28,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:5413,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0140
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:5415,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:54797,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 797,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:54
|INTEM
|118,80
|14.628.702
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|25.545.978
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|TEKTU
|1,45
|25.145.656
|% 9,02
|
|LIDFA
|4,37
|41.292.676
|% -8,19
|
|ELITE
|18,42
|114.471.051
|% -7,16
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,75
|50.541.713
|% -3,63
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,34
|1.766.273.737
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|EREGL
|30,88
|933.962.203
|% 0,85
|
|SISE
|15,20
|883.418.004
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,74
|630.820.789
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|371.637.642
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|ODAS
|1,39
|109.864.581
|% 0,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8065
|13,8204
|% 0,10
|
|Euro
|15,6549
|15,6886
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7062
|18,8000
|% -0,04
|
|Frank
|14,9383
|15,0283
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6686
|3,6870
|% 0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|0,78
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,11
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,02
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
11:54
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12:09THYAO
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