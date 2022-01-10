***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,64
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,64
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2683628,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,47
- Kurucu (%)
% 34,61
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,37
- Diğer (%)
% 17,02
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,29
d) Diğer Giderler (%)
% 1,2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991365
BIST
11:552.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:5513,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0140
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:5515,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:55797,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 797,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:53
|INTEM
|118,80
|14.628.702
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|25.545.978
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|TEKTU
|1,45
|25.145.656
|% 9,02
|
|LIDFA
|4,37
|41.292.676
|% -8,19
|
|ELITE
|18,42
|114.471.051
|% -7,16
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,75
|50.541.713
|% -3,63
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,34
|1.766.273.737
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|EREGL
|30,88
|933.962.203
|% 0,85
|
|SISE
|15,20
|883.418.004
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,74
|630.820.789
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|371.637.642
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|ODAS
|1,39
|109.864.581
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8021
|13,8217
|% 0,11
|
|Euro
|15,6443
|15,7032
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7019
|18,7957
|% -0,06
|
|Frank
|14,9366
|15,0266
|% -0,26
|
|Riyal
|3,6686
|3,6870
|% 0,05
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,00
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,39
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|